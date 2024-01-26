У Відні майже через 100 років знайшли картину Густава Клімта 

У Відні знайшли картину австрійського художника Густава Клімта, яку вважали втраченою протягом 100 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив аукціонний дім Im Kinsky.

Портрет фройляйн Лізер востаннє бачили на публіці у 1925 році, а потім він зник.

Колись портрет належав родині Лізерів, заможних єврейських промисловців у Відні.

Протягом багатьох десятиліть цей витвір мистецтва перебував у приватній власності австрійського громадянина, невідомого громадськості.

Аукціонний дім Im Kinsky назвав віднайдення картини сенсацією і оцінює її вартість у понад 54 мільйони доларів.

"Картина настільки рідкісна, художньо значуща та цінна не була доступна на арт-ринку Центральної Європи протягом десятиліть", – йдеться в заяві Im Kinsky.

Тепер портрет буде виставлений на аукціон 24 квітня від імені власників і правонаступників сім'ї Лізерів на основі Вашингтонських принципів. Це міжнародна угода про повернення викрадених нацистами творів мистецтва нащадкам людей, у яких вони були викрадені.

Юрист з питань мистецтва повідомив австрійським ЗМІ, що поки немає жодних доказів викрадення роботи до або під час Другої світової війни.

Перед аукціоном картина буде представлена в різних місцях за кордоном, зокрема у Британії, Швейцарії, Німеччині та Гонконзі.

Мистецтво Клімта раніше приносило величезні суми на аукціонах.

У минулому повідомляли, що Франція вирішила повернути єдину картину Густава Клімта у своїй національній колекції спадкоємцям єврейської родини, яка через нацистів була змушена продати полотно більше 80 років тому.

А в італійській галереї виставили "Портрет дами" Густава Клімта, який був викрадений майже два десятиліття тому.