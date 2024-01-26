В Вене почти через 100 лет нашли картину Густава Климта

В Вене нашли картину австрийского художника Густава Климта, которую считали утраченной в течение 100 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил аукционный дом Im Kinsky.

Портрет фройляйн Лизер последний раз видели на публике в 1925 году, а затем он исчез.

Когда-то портрет принадлежал семье Лизеров, состоятельных еврейских промышленников в Вене.

В течение многих десятилетий это произведение искусства находилось в частной коллекции австрийского гражданина, неизвестного общественности.

Аукционный дом Im Kinsky назвал находку картины сенсацией и оценивает ее стоимость в более чем 54 миллиона долларов.

"Картина настолько редкая, художественно значимая и ценная не была доступна на арт-рынке Центральной Европы в течение десятилетий", – говорится в заявлении Im Kinsky.

Теперь портрет будет выставлен на аукцион 24 апреля от имени владельцев и правопреемников семьи Лизеров на основе Вашингтонских принципов. Это международное соглашение о возвращении похищенных нацистами произведений искусства потомкам людей, у которых они были похищены.

При этом юрист по вопросам искусства сообщил австрийским СМИ, что пока нет никаких доказательств похищения работы до или во время Второй мировой войны.

Перед аукционом картина будет представлена в разных местах за рубежом, в частности в Британии, Швейцарии, Германии и Гонконге.

Произведения Климта ранее приносило огромные суммы на аукционах.

В прошлом сообщалось, что Франция решила вернуть единственную картину Густава Климта в своей национальной коллекции наследникам еврейской семьи, которая из-за нацистов была вынуждена продать полотно более 80 лет назад.

А в итальянской галерее выставили "Портрет дамы" Густава Климта, который был похищен почти два десятилетия назад.