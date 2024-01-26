Німецькі фермери привезли 250 тракторів до офісів коаліції Шольца

Понад 300 німецьких фермерів у п'ятницю прибули на тракторах до партійної штаб-квартири коаліційного уряду в Берліні на знак протесту проти планів скорочення субсидій на пальне.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

За даними берлінської поліції, до партійних офісів під'їхали близько 250 тракторів.

За даними асоціації, фермери хотіли передати трьом партіям свій список вимог. Серед них – зупинити кроки уряду канцлера Олафа Шольца щодо скасування зниженої податкової ставки на сільськогосподарське дизельне паливо.

Розгнівані фермери вже кілька тижнів протестують проти скорочення субсидій, в тому числі під час великих демонстрацій у кількох містах, де вони блокували рух тракторами та іншою сільськогосподарською технікою.

Коаліція Шольца перебуває під тиском необхідності збільшити податкові надходження або скоротити витрати, щоб закрити значний бюджетний розрив.

Як поступку фермерам уряд погодився поступово скасовувати субсидії на дизельне паливо протягом трьох років, а не негайно, але в інших аспектах дотримується своєї політики.

Нагадаємо, у п'ятницю невдоволені французькі фермери заблокували магістралі навколо Парижа.

А румунський уряд напередодні схвалив три рішення про додаткову допомогу фермерам, які раніше блокували пункти пропуску на кордоні з Україною.