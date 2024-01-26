Немецкие фермеры привезли 250 тракторов к офисам коалиции Шольца

Более 300 немецких фермеров в пятницу прибыли на тракторах к партийной штаб-квартире коалиционного правительства в Берлине в знак протеста против планов сокращения субсидий на топливо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

По данным берлинской полиции, к партийным офисам подъехали около 250 тракторов.

По данным ассоциации, фермеры хотели передать трем партиям свой список требований. Среди них – остановить шаги правительства канцлера Олафа Шольца по отмене сниженной налоговой ставки на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Разгневанные фермеры уже несколько недель протестуют против сокращения субсидий, в том числе во время крупных демонстраций в нескольких городах, где они блокировали движение тракторами и другой сельскохозяйственной техникой.

Коалиция Шольца находится под давлением необходимости увеличить налоговые поступления или сократить расходы, чтобы закрыть значительный бюджетный разрыв.

В качестве уступки фермерам правительство согласилось постепенно отменять субсидии на дизельное топливо в течение трех лет, а не немедленно, но в других аспектах придерживается своей политики.

Напомним, в пятницу недовольные французские фермеры заблокировали магистрали вокруг Парижа.

А румынское правительство накануне одобрило три решения о дополнительной помощи фермерам, которые ранее блокировали пункты пропуска на границе с Украиной.