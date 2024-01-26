Серед фінів зросли побоювання щодо розширення війни та агресії Росії проти Фінляндії

Серед фінів зросли побоювання, що російсько-українська війна переросте у ширший конфлікт, та щодо можливої агресії Росії проти Фінляндії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати регулярного дослідження громдаської думки, проведеного у січні на замовлення урядового статистичного центру.

Четверо з п’яти опитаних (79%) стурбовані можливим розширенням російсько-української війни. Під кінець 2023 року таких респондентів було менше – 73%.

68% щонайменш частково стурбовані тим, що Росія у майбутньому може напасти на Фінляндію, порівняно з 63% у грудні. Зросли показники і щодо побоювань того, що РФ може намагатися впливати на фінське суспільство.

63% респондентів скоріше задоволені тим, як уряд відреагував на російські операції впливу і вважають дії своєчасними та адекватними (скоріш за все, питання стосується закриття сухопутного кордону через гібридний тиск Росії за допомогою мігрантів).

Стурбованість фінами щодо свого добробуту досягла найвищого рівня, відколи це питання почали ставити у 2020 році. 42% людей дещо стурбовані тим, яким буде їхній рівень життя у наступний місяць через зростання цін.

Нагадаємо, цієї неділі у Фінляндії відбудеться перший тур президентських виборів. Детальніше про них – у статті "Вибори без шансів для Росії".