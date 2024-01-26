Среди финнов выросли опасения относительно расширения войны и агрессии России против Финляндии

Среди финнов выросли опасения, что российско-украинская война перерастет в более широкий конфликт, и относительно возможной агрессии России против Финляндии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты регулярного исследования общественного мнения, проведенного в январе по заказу правительственного статистического центра.

Четверо из пяти опрошенных (79%) обеспокоены возможным расширением российско-украинской войны. К концу 2023 года таких респондентов было меньше – 73%.

68% по меньшей мере частично обеспокоены тем, что Россия в будущем может напасть на Финляндию, по сравнению с 63% в декабре. Выросли показатели и по опасениям того, что РФ может пытаться влиять на финское общество.

63% респондентов скорее довольны тем, как правительство отреагировало на российские операции влияния и считают действия своевременными и адекватными (скорее всего, вопрос касается закрытия сухопутной границы из-за гибридного давления России с помощью мигрантов).

Обеспокоенность финнами относительно своего благосостояния достигла самого высокого уровня с тех пор, как этот вопрос начали задавать в 2020 году. 42% людей несколько обеспокоены тем, каким будет их уровень жизни в следующий месяц из-за роста цен.

Напомним, в это воскресенье в Финляндии состоится первый тур президентских выборов. Подробнее о них – в статье "Выборы без шансов для России".