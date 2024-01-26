Ексгенсек НАТО закликав Британію до багаторічних зобов’язань підтримки України

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу лорд Джордж Робертсон закликав прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака оголосити про багаторічні зобов’язання підтримки України на тлі російської агресії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Робертсон сказав в інтерв’ю Sky News.

На думку ексгенсека НАТО, Британія повинна ставити Україну на перше місце у своєму порядку денному, "тому що вони (українці. – Ред.) там борються за нас".

"Чого я хочу, то це багаторічних зобов'язань (підтримки України. – Ред.)… Єдине, до чого прислухається Кремль, – це скільки років (Британія. – Ред.) буде з українцями", – додав він.

Робертсон підтримує думку, що російський президент Владімір Путін у разі успіху в Україні "точно не зупиниться", а отже, "решта з нас також будуть у небезпеці".

"Отже, вони (українці. – Ред.) воюють за нас, і саме тому я вважаю, що ми повинні нарощувати виробництво зброї і боєприпасів в цій країні, щоб забезпечити їх тим обладнанням, яке вони потребують в цей час", – підсумував колишній генеральний секретар Альянсу.

Як відомо, багаторічні пакети підтримки України ухвалили скандинавські країни, наприклад Данія та Норвегія.

Британія не оголошувала багаторічного плану підтримки, але стала першою, хто уклав з Україною двосторонню угоду про безпекові зобов’язання.

"Європейська правда" детально розповідає про значення цього документа у статті Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.