Экс-генсек НАТО призвал Британию к многолетним обязательствам поддержки Украины

Бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса лорд Джордж Робертсон призвал премьер-министра Великобритании Риши Сунака объявить о многолетних обязательствах поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Робертсон сказал в интервью Sky News.

По мнению экс-генсека НАТО, Великобритания должна ставить Украину на первое место в своей повестке дня, "потому что они (украинцы. – Ред.) там борются за нас".

"Чего я хочу, так это многолетних обязательств (поддержки Украины. – Ред.)... Единственное, к чему прислушивается Кремль, – это сколько лет (Британия. – Ред.) будет с украинцами", – добавил он.

Робертсон поддерживает мнение, что российский президент Владимир Путин в случае успеха в Украине "точно не остановится", а значит, "остальные из нас также будут в опасности".

"Итак, они (украинцы. – Ред.) воюют за нас, и именно поэтому я считаю, что мы должны наращивать производство оружия и боеприпасов в этой стране, чтобы обеспечить их тем оборудованием, в котором они нуждаются в это время", – подытожил бывший генеральный секретарь Альянса.

Как известно, многолетние пакеты поддержки Украины приняли скандинавские страны, например Дания и Норвегия.

Великобритания не объявляла многолетнего плана поддержки, но стала первой, кто заключил с Украиной двустороннее соглашение о обязательствах по безопасности.

"Европейская правда" подробно рассказывает о значении этого документа в статье Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.