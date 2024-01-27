США повідомили про удар по військовій інфраструктурі хуситів

Сили Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомили, що в ніч проти 27 січня завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів, яка готувалась до запуску в Червоне море.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Стверджується, що протикорабельна ракета, розгорнута на підконтрольній хуситам території Ємену, становила "безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів Військово-морських сил США в регіоні".

"Згодом Збройні сили США завдали удару та знищили ракету в порядку самооборони. Ця дія захистить свободу судноплавства та зробить міжнародні води більш безпечними для суден ВМС США та торговельних суден", – йдеться в повідомленні CENTCOM.

Командувавння напередодні також повідомляло, що американський ракетний есмінець USS Carney знищив протикорабельну ракету, яку єменські повстанці-хусити запустили по судну.

Як відомо, напруженість у Червоному морі посилилась після початку конфлікту між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

Напади підтримуваних Іраном хуситів на кораблі в Червоному морі, на яке припадає половина глобальної морської торгівлі, вже вплинули на ціни в багатьох країнах. Також зросли побоювання, що наслідки війни Ізраїлю проти ХАМАС можуть дестабілізувати Близький Схід.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.