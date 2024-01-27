Герб Бухареста змінять через помилку 150-річної давнини

Рада румунської столиці Бухареста 31 січня розгляне рішення про зміну герба міста через допущену у 1864 році помилку, в результаті якої там помилково зобразили іншого святого.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на HotNews.ro.

Покровителем Бухареста є святий Димитрій Новий, день якого в православному церковному календарі припадає на 27 жовтня. Саме його зображення мало бути на гербі міста, вперше затвердженого у 1864 році й відновленого у 1993-му.

Але вже багато років історики й фахівці вказували, що насправді на гербі помилково зобразили іншого святого – Димитрія Солунського (вихідця із Салонік), або Мироточця, який загинув на початку IV століття нашої ери через переслідування християн.

Нинішній герб Бухареста (ліворуч) і майбутня виправлена версія (праворуч)

День святого Димитрія Мироточця припадає на 26 жовтня. Помилку помітили через те, що на нинішньому гербі Бухареста святий зображений у римському одязі.

"Святий Димитрій Новий, покровитель Бухареста, є частиною ідентичності румунської столиці, яка має глибоке історичне та духовне значення. Історичне та духовне значення покровителя Бухареста було визнано православною церквою відтоді, як його святі мощі були привезені до Валахії 13 липня 1774 року", – йдеться в проєкті рішення міськради столиці Румунії.

Нагадаємо, у 2018 році місцева влада в естонському регіоні Канепі проголосувала за новий прапор із зображенням листка коноплі після онлайн-опитування, яке підтримало таку пропозицію.