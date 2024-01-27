Герб Бухареста изменят из-за ошибки 150-летней давности

Совет румынской столицы Бухареста 31 января рассмотрит решение об изменении герба города из-за допущенной в 1864 году ошибки, в результате которой там ошибочно изобразили другого святого.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro.

Покровителем Бухареста святой Димитрий Новый, день которого в православном церковном календаре приходится на 27 октября. Именно его изображение должно быть на гербе города, впервые утвержденного в 1864 году и восстановленного в 1993 году.

Но уже много лет историки и специалисты указывали, что на самом гербе ошибочно изобразили другого святого – Димитрия Солунского (выходца из Салоник), или Мироточца, погибшего в начале IV века нашей эры из-за преследования христиан.

Нынешний герб Бухареста (слева) и будущая исправленная версия (справа)

День святого Димитрия Мироточца выпадает на 26 октября. Ошибку заметили из-за того, что на нынешнем гербе Бухареста святой изображен в римской одежде.

"Святой Димитрий Новый, покровитель Бухареста, является частью идентичности румынской столицы, которая имеет глубокое историческое и духовное значение. Историческое и духовное значение покровителя Бухареста было признано православной церковью с тех пор, как его святые мощи были привезены в Валахию 13 июля 1774 года", – говорится в проекте решения горсовета столицы Румынии.

Напомним, в 2018 году местные власти в эстонском регионе Канепи проголосовали за новый флаг с изображением листа конопли после онлайн-опроса, поддержавшего такое предложение.