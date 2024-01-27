У Німеччині – знову багатотисячні демонстрації проти правого екстремізму

Хвиля протестів проти правого екстремізму по всій Німеччині тривала і в суботу, 27 січня, збігшись із відзначенням у країні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації DPA.

Лише в землі Північний Рейн-Вестфалія відбулись приблизно 30 окремих мітингів проти правого екстремізму, найчисельніший із яких у Дюьссельдорфі, за даними поліції, зібрав близько 100 тисяч людей.

Учасники маршу йшли містом з гаслом "Проти AfD – не будемо мовчати. Не відвернемося. Ми діємо!"

Акція у Бранденбурзі Фото: DPA

У рідному місті Оснабрюк (Нижня Саксонія) перед 25 тисячами людей виступив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який попередив про небезпеку ультраправих, що "хочуть повернутися до темних часів расового божевілля, дискримінації, нерівності та несправедливості".

Понад 10 тисяч людей зібрала акція проти правого екстремізму в Кілі (Шлезвіг-Гольштейн). У десятках інших німецьких міст мітинги були або такої ж чисельності, або менші.

Акція в Кілі Фото: DPA

Занепокоєння щодо правого екстремізму й популярності партії "Альтернатива для Німеччини" зросло після оприлюднення інформації про зустріч крайніх правих, де обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

За попередніми даними, "АдН" може стати найбільшою партією в трьох східних штатах – Бранденбурзі, Саксонії та Тюрингії – у вересні, коли там відбудуться вибори до парламентів земель (ландтагів).

Напередодні багатотисячні демонстрації проти правого екстремізму відбулись і в трьох великих містах сусідньої Австрії.