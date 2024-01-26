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В Австрії тисячі людей вийшли на акції протесту проти правого екстремізму

фото, відео
П'ятниця, 26 січня 2024, 21:11

У трьох великих австрійських містах – Відні, Інсбруку та Зальцбурзі – 26 січня відбулись багатотисячні демонстрації проти правого екстремізму, інспіровані аналогічними акціями в сусідній Німеччині.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PULS 24.

Демонстрації організувала група австрійських організацій і спілок, серед яких – Fridays for Future та Австрійська федерація профспілок, а також підтримали політики й урядовці із Соціал-демократичної партії та "Зелені", зокрема міністр охорони здоров'я Йоганнес Раух.

 
Мітинг у Відні
Фото: АРА

Точну чисельність учасників акцій, що минули під гаслом "Захист демократії", сказати важко. Організатори стверджують, що лише у Відні, де демонстрація відбулась біля будівлі парламенту, присутніх було 80 тисяч.

Агентство АРА ж чисельність мітингу у Відні оцінило у 10 тисяч людей, в Інсбруку – в близько три тисячі, а у Зальцбурзі – до 1400.

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Мітинги відбулись за зразком аналогічних протестів у Німеччині минулих вихідних. Тоді сотні тисяч людей вийшли на вулиці в багатьох містах на знак протесту проти правого екстремізму.

Поштовхом стало оприлюднення інформації про зустріч крайніх правих, де обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

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Австрія