В Австрії тисячі людей вийшли на акції протесту проти правого екстремізму

У трьох великих австрійських містах – Відні, Інсбруку та Зальцбурзі – 26 січня відбулись багатотисячні демонстрації проти правого екстремізму, інспіровані аналогічними акціями в сусідній Німеччині.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PULS 24.

Демонстрації організувала група австрійських організацій і спілок, серед яких – Fridays for Future та Австрійська федерація профспілок, а також підтримали політики й урядовці із Соціал-демократичної партії та "Зелені", зокрема міністр охорони здоров'я Йоганнес Раух.

Мітинг у Відні Фото: АРА

Точну чисельність учасників акцій, що минули під гаслом "Захист демократії", сказати важко. Організатори стверджують, що лише у Відні, де демонстрація відбулась біля будівлі парламенту, присутніх було 80 тисяч.

✨Wien leuchtet ✨ Es sind dunkle Zeiten doch wir leuchten für die Demokratie. Ein Meer an Menschen. Ein Meer aus Lichtern. Für eine solidarische, inklusive und klimagerechte Zukunft. Wir sind viele! Wir sind mehr! 🔥#demokratieverteidigen pic.twitter.com/pVNFnDmFak — Fridays For Future Wien (@ViennaForFuture) January 26, 2024

Агентство АРА ж чисельність мітингу у Відні оцінило у 10 тисяч людей, в Інсбруку – в близько три тисячі, а у Зальцбурзі – до 1400.

Мітинги відбулись за зразком аналогічних протестів у Німеччині минулих вихідних. Тоді сотні тисяч людей вийшли на вулиці в багатьох містах на знак протесту проти правого екстремізму.

Поштовхом стало оприлюднення інформації про зустріч крайніх правих, де обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.