В Австрії тисячі людей вийшли на акції протесту проти правого екстремізму
П'ятниця, 26 січня 2024, 21:11
У трьох великих австрійських містах – Відні, Інсбруку та Зальцбурзі – 26 січня відбулись багатотисячні демонстрації проти правого екстремізму, інспіровані аналогічними акціями в сусідній Німеччині.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PULS 24.
Демонстрації організувала група австрійських організацій і спілок, серед яких – Fridays for Future та Австрійська федерація профспілок, а також підтримали політики й урядовці із Соціал-демократичної партії та "Зелені", зокрема міністр охорони здоров'я Йоганнес Раух.
Точну чисельність учасників акцій, що минули під гаслом "Захист демократії", сказати важко. Організатори стверджують, що лише у Відні, де демонстрація відбулась біля будівлі парламенту, присутніх було 80 тисяч.
✨Wien leuchtet ✨ Es sind dunkle Zeiten doch wir leuchten für die Demokratie. Ein Meer an Menschen. Ein Meer aus Lichtern. Für eine solidarische, inklusive und klimagerechte Zukunft. Wir sind viele! Wir sind mehr! 🔥#demokratieverteidigen pic.twitter.com/pVNFnDmFak— Fridays For Future Wien (@ViennaForFuture) January 26, 2024
Агентство АРА ж чисельність мітингу у Відні оцінило у 10 тисяч людей, в Інсбруку – в близько три тисячі, а у Зальцбурзі – до 1400.
Мітинги відбулись за зразком аналогічних протестів у Німеччині минулих вихідних. Тоді сотні тисяч людей вийшли на вулиці в багатьох містах на знак протесту проти правого екстремізму.
Поштовхом стало оприлюднення інформації про зустріч крайніх правих, де обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.