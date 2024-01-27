В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
Суббота, 27 января 2024, 19:50
Волна протестов против правого экстремизма по всей Германии продолжалась и в субботу, 27 января, совпав с празднованием в стране Международного дня памяти жертв Холокоста.
Об этом, как пишет Европейская правда, говорится в публикации DPA.
Только в земле Северный Рейн-Вестфалия прошли около 30 отдельных митингов против правого экстремизма, самый многочисленный из которых в Дюьссельдорфе, по данным полиции, собрал около 100 тысяч человек.
Участники марша шли по городу с лозунгом "Против AfD – не будем молчать. Не отвлечемся. Мы действуем!"
В родном городе Оснабрюк (Нижняя Саксония) перед 25 тысячами человек выступил министр обороны Германии Борис Писториус, предупредивший об опасности ультраправых, "хотящих вернуться к темным временам расового безумия, дискриминации, неравенства и несправедливости".
Более 10 тысяч человек собрала акция против правого экстремизма в Киле (Шлезвиг-Гольштейн). В десятках других германских городов митинги были либо такой же численности, либо меньше.
Беспокойство по поводу правого экстремизма и популярности партии "Альтернатива для Германии" возросло после обнародования информации о встрече крайних правых, где обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.
По предварительным данным, "АдН" может стать самой большой партией в трех восточных штатах – Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии – в сентябре, когда там состоятся выборы в парламенты земель (ландтагов).
Накануне многотысячные демонстрации против правого экстремизма прошли и в трех крупных городах соседней Австрии.