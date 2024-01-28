Генсек НАТО: Було б добре на певному етапі запросити Україну до повноцінного членства

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в України є точно таке ж суверенне право обирати свій власний шлях, як у Норвегії, Швеції та Фінляндії, які обрали стати членами Альянсу.

Про це він сказав в ефірі Fox News, відповідаючи на питання про можливу конфронтацію між Росією і НАТО у разі просування членства України в Альянсі, повідомляє "Європейська правда".

Генсек нагадав, що НАТО створювався, щоб запобігти війні.

"Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України", – заявив Столтенберг.

За його словами, дуже важливо, щоб Путін не досягнув бажаного в Україні, бо це стане заохоченням для інших авторитарних режимів: "Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань".

"Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу", – сказав генсек НАТО.

Він також наголосив на потребі продовжити американську підтримку Києва, оскільки це істотно послаблює потенціал Росії, а кошти, які виділяються за мериканського бюджету, використовуються головним чином у США, адже йдуть на закупівлю американської зброї.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що очікує отримати від Вашингтонського саміту НАТО оборонні й політичні рішення.

Нагадаємо, на саміті у Вільнюсі у липні Альянс – через опір лідерів США та Німеччини – відмовився надати Україні запрошення до членства. Саміт також постановив, що для отримання запрошення Україна має виконати вимоги Річної національної програми (РНП).

Але наприкінці листопада на засіданні Ради України-НАТО Україна представила адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу. Саме на її основі члени НАТО будуть оцінювати прогрес Києва щодо вступу.

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