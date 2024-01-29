Вірменія пропонує Азербайджану підписати пакт про ненапад

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що Єреван запропонував Баку підписати пакт про ненапад.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє News.am.

"Ми запропонували Азербайджану зробити демілітаризацію кордону, також механізм взаємного контролю над озброєннями, також підписання пакту про ненапад, якщо виявиться, що підписання мирного договору займе більше часу, ніж очікувалося", – зазначив Пашинян.

За словами прем'єра Вірменії, Єреван не має претензій ні на яку територію, окрім своєї суверенної території, тому готовий дати такі гарантії, але очікує аналогічних гарантій і від Баку.

Пашинян додав, що Вірменія запропонувала Азербайджану кілька механізмів гарантій безпеки, наприклад, дзеркальне відведення військ від кордону.

"Цей кордон відповідно до Алма-Атинської декларації 1991 року став державним кордоном, і 6 жовтня 2022 року в Празі Вірменія та Азербайджан домовилися, що визнають територіальну цілісність один одного на цій підставі. Дзеркальне відведення військ дасть змогу, щоб усі території Азербайджанської РСР були під контролем Азербайджану, а всі території Вірменської РСР – під контролем Вірменії", – пояснив він.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вже зараз створено основні умови для підписання мирного договору з Вірменією, і він не згодний із бажанням Єревану щодо гарантів для договору.

Водночас Вірменія заявила про регрес у позиції Азербайджану щодо деяких пунктів мирного договору між двома країнами.

7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру.

Підписана заява відкриває шлях до укладання повномасштабного мирного договору. Детальніше про це у статті: Мир не на користь Москви: як Баку та Єреван роблять важливий крок до припинення війни.