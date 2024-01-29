Переговірник від Республіканської партії захищає угоду про кордон попри спротив Трампа

Ключовий сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, який веде переговори щодо угоди про кордон, захистив запропоновані кроки щодо припинення нелегальної імміграції, незважаючи на тиск з боку колишнього президента Дональда Трампа, який вимагає відмовитися від цього плану.

Заяву Ленкфорда наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Я з нетерпінням чекаю, коли президент Трамп отримає можливість прочитати його (проєкт. – Ред.), як і всі інші. Цей документ спрямований на те, щоб звести до нуля кількість нелегальних перетинів кордону в день", – сказав він.

За словами Ленкфорда, запропонований проєкт посилить доступ до притулку, збільшить кількість агентів Прикордонного патруля США і співробітників служби притулку, дасть змогу затримувати і депортувати більше іммігрантів і обмежить в'їзд мігрантів до США.

Ленкфорд не надав конкретної інформації про те, коли текст буде готовий, хоча його колеги з Сенату заявили минулого тижня, що робота над ним близька до завершення.

Сенатор Кріс Мерфі, головний переговірник від Демократичної партії, висловив упевненість, що достатня кількість республіканців у Сенаті приєднається до роботи над законопроєктом, "можливо, вже наступного тижня або двох".

Оскільки узгодженої версії плану не було опубліковано, республіканці в Палаті представників розкритикували повідомлення, оскільки вважають, що він не відповідатиме повному спектру їхніх вимог щодо кордону. У глухому куті опинився запит Байдена про надання мільярдної надзвичайної допомоги союзникам США, таким як Україна, Ізраїль і Тайвань.

Сам Трамп раніше заявив, що "краще не мати ніякого законопроєкту, ніж мати поганий проєкт".

Водночас деякі законодавці незадоволені спробами Трампа вплинути на переговори про безпеку кордонів.

"Він не має відношення до цієї розмови, він не на посаді, ясно? І, до речі, я розмовляв з президентом Трампом, він ніколи не просив мене бути проти чогось", – заявив сенатор Рік Скотт, республіканець з Флориди.

В останні дні конгресмени надсилали обережні сигнали, що обидві партії близькі до компромісу. Але спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон напередодні заявив, що угода "мертва".

Паралельно на республіканців почав тиснути ймовірний кандидат у президенти Дональд Трамп, який закликав не укладати нинішньої компромісної угоди.

Однак міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.