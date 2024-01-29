Переговорщик от Республиканской партии защищает соглашение о границе, несмотря на сопротивление Трампа

Ключевой сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, который ведет переговоры по соглашению о границе, защитил предложенные шаги по прекращению нелегальной иммиграции, несмотря на давление со стороны бывшего президента Дональда Трампа, который требует отказаться от этого плана.

Заявление Лэнкфорда приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Я с нетерпением жду, когда президент Трамп получит возможность прочитать его (проект. – Ред.), как и все остальные. Этот документ направлен на то, чтобы свести к нулю количество нелегальных пересечений границы в день", – сказал он.

По словам Лэнкфорда, предложенный проект усилит доступ к убежищу, увеличит количество агентов Пограничного патруля США и сотрудников службы убежища, позволит задерживать и депортировать больше иммигрантов и ограничит въезд мигрантов в США.

Лэнкфорд не предоставил конкретной информации о том, когда текст будет готов, хотя его коллеги из Сената заявили на прошлой неделе, что работа над ним близка к завершению.

Сенатор Крис Мерфи, главный переговорщик от Демократической партии, выразил уверенность, что достаточное количество республиканцев в Сенате присоединится к работе над законопроектом, "возможно, уже на следующей неделе или двух".

Поскольку согласованная версия плана не была опубликована, республиканцы в Палате представителей раскритиковали сообщение, поскольку считают, что он не будет отвечать полному спектру их требований по границе. В тупике оказался запрос Байдена о предоставлении миллиардной чрезвычайной помощи союзникам США, таким как Украина, Израиль и Тайвань.

Сам Трамп ранее заявил, что "лучше не иметь никакого законопроекта, чем иметь плохой проект".

В то же время некоторые законодатели недовольны попытками Трампа повлиять на переговоры о безопасности границ.

"Он не имеет отношения к этому разговору, он не в должности, ясно? И, кстати, я разговаривал с президентом Трампом, он никогда не просил меня быть против чего-то", – заявил сенатор Рик Скотт, республиканец из Флориды.

В последние дни конгрессмены посылали осторожные сигналы, что обе партии близки к компромиссу. Но спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон накануне заявил, что соглашение "мертво".

Параллельно на республиканцев начал давить вероятный кандидат в президенты Дональд Трамп, который призвал не заключать нынешнее компромиссное соглашение.

Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.