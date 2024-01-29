Естонія призупинила фінансування агенції ООН через ймовірну допомогу ХАМАС

Естонія припинить фінансову підтримку Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA) після того, як кількох його співробітників запідозрили в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це оголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо нещодавніх дуже серйозних звинувачень на адресу UNRWA Естонія не буде продовжувати фінансування цієї організації", – підкреслив глава естонського МЗС.

Він також закликав до швидкого і ретельного розслідування цих звинувачень.

Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям було засноване у 1949 році й діє в секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, а також у Йорданії, Лівані та Сирії. Після жовтня 2023-го UNRWA надало свої об’єкти по всій Газі для цивільних, які тікали від наступу ізраїльських сил.

Раніше про рішення призупинити фінансування агентства оголосили США, Британія, Канада, Австралія, Фінляндія та Італія. Приводом для цього кроку стали надані Ізраїлем докази, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетними до атаки ХАМАС на Ізраїль.

Також про призупинення фінансування UNRWA оголосили Німеччина, Швейцарія і Нідерланди.