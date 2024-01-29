Эстония приостановила финансирование агентства ООН из-за вероятной помощи ХАМАС

Эстония прекращает финансовую поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) после того, как нескольких его сотрудников заподозрили в причастности к нападению ХАМАС на Израиль.

Об этом объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает "Европейская правда".

"Из-за недавних очень серьезных обвинений в адрес UNRWA Эстония не будет продолжать финансирование этой организации", – подчеркнул глава эстонского МИД.

Он также призвал к быстрому и тщательному расследованию этих обвинений.

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам было основано в 1949 году и действует в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, а также в Иордании, Ливане и Сирии. После октября 2023-го UNRWA предоставило свои объекты по всей Газе для гражданских, которые бежали от наступления израильских сил.

Ранее о решении приостановить финансирование агентства объявили США, Великобритания, Канада, Австралия, Финляндия и Италия. Поводом для этого шага стали предоставленные Израилем доказательства, что 12 сотрудников UNRWA могли быть причастны к атаке ХАМАС на Израиль.

Также о приостановлении финансирования UNRWA объявили Германия, Швейцария и Нидерланды.