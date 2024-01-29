Прем’єрка Італії хоче посилити зв’язки з Африкою за допомогою плану фінансування на 5,5 млрд євро

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні представила план для зміцнення відносин з Африкою, який передбачає виділення 5,5 мільярдів євро країнам континенту для зміцнення енергетичних зв'язків і стримування міграційних потоків.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

У понеділок Мелоні провела зустріч близько 25 глав африканських держав і урядів, прагнучи зміцнити роль Італії як політичного та економічного мосту між Європейським Союзом і африканським континентом.

"Масова нелегальна імміграція ніколи не буде зупинена, торговці людськими життями ніколи не будуть переможені, якщо ми не усунемо причини, які штовхають людей покинути власний дім", – заявила Мелоні.

Пріоритети Італії в Африці включатимуть енергетику, освіту та професійну підготовку, охорону здоров'я, сільське господарство та водне господарство, додала прем’єрка.

Початковий пакет, що включає кредити, гранти та гарантії, складатиметься з близько 3 мільярдів євро з кліматичного фонду Італії та близько 2,5 мільярдів євро з ресурсів розвитку, сказала вона.

За словами Мелоні, до кінця року буде створено "новий фінансовий інструмент" з державним кредитором Cassa Depositi e Prestiti для сприяння інвестиціям приватного сектору в межах плану.

Мелоні оголосила про свій так званий "план Маттеї" для Африки незабаром після вступу на посаду в 2022 році, але відтоді його реалізація неодноразово відкладалася.

Проєкт був названий на честь Енріко Маттеї, засновника італійської енергетичної компанії Eni SpA, яка часто виступала політичною та діловою ланкою між Італією та Африкою.

Нагадаємо, 20 грудня іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

Згідно з попередньою угодою, країни ЄС на півдні запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, і матимуть більше повноважень для вислання шукачів притулку, яким було відмовлено.

Впровадженню угоди на заваді може стати Угорщина – єдина країна, яка висловлюється проти неї та головуватиме в Раді Європейського Союзу у другому півріччі 2024 року.