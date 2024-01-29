Премьер Италии предлагает план на 5,5 млрд евро для Африки, чтобы сдержать миграцию

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони представила план для укрепления отношений с Африкой, который предусматривает выделение 5,5 миллиардов евро странам континента для укрепления энергетических связей и сдерживания миграционных потоков.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В понедельник Мелони провела встречу около 25 глав африканских государств и правительств, стремясь укрепить роль Италии как политического и экономического моста между Европейским Союзом и африканским континентом.

"Массовая нелегальная иммиграция никогда не будет остановлена, торговцы человеческими жизнями никогда не будут побеждены, если мы не устраним причины, которые толкают людей покинуть собственный дом", – заявила Мелони.

Приоритеты Италии в Африке будут включать энергетику, образование и профессиональную подготовку, здравоохранение, сельское хозяйство и водное хозяйство, добавила премьер.

Начальный пакет, включающий кредиты, гранты и гарантии, будет состоять из около 3 миллиардов евро из климатического фонда Италии и около 2,5 миллиардов евро из ресурсов развития, сказала она.

По словам Мелони, до конца года будет создан "новый финансовый инструмент" с государственным кредитором Cassa Depositi e Prestiti для содействия инвестициям частного сектора в рамках плана.

Мелони объявила о своем так называемом "плане Маттеи" для Африки вскоре после вступления в должность в 2022 году, но с тех пор его реализация неоднократно откладывалась.

Проект был назван в честь Энрико Маттеи, основателя итальянской энергетической компании Eni SpA, которая часто выступала политическим и деловым звеном между Италией и Африкой.

Напомним, 20 декабря испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

Согласно предварительному соглашению, страны ЕС на юге введут более строгую процедуру предоставления убежища на своих границах, и будут иметь больше полномочий для высылки искателей убежища, которым было отказано.

Внедрению соглашения может помешать Венгрия – единственная страна, которая высказывается против нее и будет председательствовать в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2024 года.