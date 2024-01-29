Finnair из-за масштабной забастовки транспортников отменяет более 500 рейсов

Финская авиакомпания Finnair из-за предстоящей масштабной забастовки работников транспортной отрасли, в частности авиационной, отменит около 550 рейсов.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба авиакомпании.

Забастовка, которая планируется на конец этой недели, почти полностью парализует авиадвижение в стране в четверг и пятницу, за исключением аэропортов, которые используют военные.

Протест является частью более широкой общенациональной забастовки в сфере транспорта, которая коснется также автобусных перевозок и железной дороги.

Finnair объявила, что из-за акции вынуждена будет отменить около 550 рейсов, что коснется 60 000 пассажиров.

В пресс-службе говорят, что клиенты после новостей о забастовке еще на прошлой неделе начали массово перебронировать рейсы на другие даты.

"Несправедливо, что забастовка, которая никак не касается самой Finnair, создает неудобства стольким нашим клиентам", – прокомментировал представитель.

Пассажирам, чьи рейсы отменяют, предложат альтернативу или возмещение.

Напомним, в Германии машинисты решили почти на сутки раньше закончить свою многодневную забастовку.

Во Франции тем временем продолжаются масштабные протесты фермеров.