Чехія підписала контракт на закупівлю винищувачів F-35 у США

У понеділок міністерка оборони Чехії Яна Чернохова підписала з американським послом Біяном Сабетом меморандум про взаєморозуміння між Чеською Республікою та США і контракт на закупівлю літаків п'ятого покоління F-35.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

"Я обіцяла, що контракт на американські літаки F-35 буде укладений не пізніше кінця березня, і сьогодні я виконала цю обіцянку.

З цією міжурядовою угодою наша країна і армія вступають в нову еру. В епоху, коли не тільки за солдатами, а й за сучасною технікою ми посідаємо місце в першій лізі європейських країн-членів НАТО. Машини п'ятого покоління є основою авіації Північноатлантичного альянсу", – заявила Чернохова після підписання угоди, додавши, що це придбання підвищить боєздатність чеської армії.

Спочатку очікували, що міністерка підпише контракт зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, але через його проблеми зі здоров'ям був обраний інший варіант.

Нагадаємо, у вересні уряд Чехії схвалив закупівлю 24 винищувачів останнього покоління F-35 вартістю 5,62 мільярда доларів – найдорожчої оборонної закупівлі в історії країни. Вони замінять літаки Gripen, які Чехія орендувала у Швеції до 2027 року.

Наприкінці жовтня також повідомлялося, що чеська збройова компанія LOM Praha разом із дочірнім підприємством VR Group завершують переговори з Lockheed Martin про створення в країні сертифікованого центру підготовки льотчиків бойових винищувачів F-35.