Чехия подписала контракт на закупку истребителей F-35 у США

В понедельник министр обороны Чехии Яна Чернохова подписала с американским послом Бияном Сабетом меморандум о взаимопонимании между Чешской Республикой и США и контракт на закупку самолетов пятого поколения F-35.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

"Я обещала, что контракт на американские самолеты F-35 будет заключен не позднее конца марта, и сегодня я выполнила это обещание.

С этим межправительственным соглашением наша страна и армия вступают в новую эру. В эпоху, когда не только по солдатам, но и по современной технике мы занимаем место в первой лиге европейских стран-членов НАТО. Машины пятого поколения являются основой авиации Североатлантического альянса", – заявила Чернохова после подписания соглашения, добавив, что это приобретение повысит боеспособность чешской армии.

Ожидалось, что Чернохова подпишет контракт со своим американским коллегой Ллойдом Остином, но из-за его проблем со здоровьем был выбран другой вариант.

Напомним, в сентябре правительство Чехии одобрило закупку 24 истребителей последнего поколения F-35 стоимостью 5,62 миллиарда долларов – самой дорогой оборонной закупки в истории страны. Они заменят самолеты Gripen, которые Чехия арендовала у Швеции до 2027 года.

В конце октября также сообщалось, что чешская оружейная компания LOM Praha вместе с дочерним предприятием VR Group завершают переговоры с Lockheed Martin о создании в стране сертифицированного центра подготовки летчиков боевых истребителей F-35.