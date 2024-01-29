Сийярто: Венгрия хочет возвращения своему меньшинству прав, которые были у него до 2015 года

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт хочет возвращения для венгерского меньшинства Закарпатья прав, которые оно имело до 2015 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции в Ужгороде с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой ОП Андреем Ермаком.

"Часть времени, которое было выделено для переговоров, мы уделили национальным меньшинствам. На основании того, что просили представители закарпатского венгерского меньшинства, мы просим украинское правительство обеспечить те права, которые были обеспечены до 2015 года", – заявил Сийярто.

По его словам, представитель Венгрии будет в комиссии, которая должна обсудить венгерские просьбы с украинской стороной.

"Мы надеемся, что здесь будут достигнуты результаты и мы надеемся, что эти решения, которые будут приняты, они будут зафиксированы в законах", – сказал венгерский министр.

Он уточнил, что венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах: в частности, восстановление статуса национальной школы, возможности сдавать аттестат зрелости на венгерском языке и пользоваться венгерским в сфере общественной жизни. По его словам, комиссии было поручено договориться об этих вопросах как можно скорее и разработать предложения для министерств.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинская сторона настроена на окончательное урегулирование спора с Венгрией относительно прав нацменьшинств и специальная комиссия под эгидой МИД за 10 дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах 8 декабря, его в тот же день подписал президент Владимир Зеленский.

Лидеры венгерских общин Украины положительно оценили новый закон.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску также приветствовала принятие закона.