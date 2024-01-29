Делегацію в Сербії привітали російською: "Ласкаво просимо, дорогі брати, це ваш дім"

Делегацію Росії на чолі з міністром охорони здоров’я Михаїлом Мурашком під час візиту до інституту серцево-судинних захворювань у Белграді 29 січня привітали словами про "дорогих братів" і "ваш дім" російською мовою.

На це звернув увагу портал Nova.rs, повідомляє "Європейська правда".

Російська делегація, яку очолює голова МОЗ, перебуває у Сербії з дводенним візитом, під час якого зокрема підписала меморандум про співробітництво у сфері охорони здоров’я та провела переговори із сербською прем'єркою Аною Брнабич.

У межах візиту Мурашко також побував в Інституті серцево-судинних захворювань у белградському кварталі Дедіньє, де його з делегацією привітали написом російською мовою: "Ласкаво просимо, дорогі брати, це ваш дім".

"ЄвроПравді" не вдалось знайти фотографій банера з цим написом.

Росія і Сербія тривалий час підтримують тісні зв'язки, що не змінилось навіть після російського повномасштабного вторгнення в Україну. Сербське керівництво неодноразово зустрічалось із російськими посадовцями та відмовлялось приєднуватись до санкцій ЄС проти Москви.

Водночас нещодавно президент Сербії Александар Вучич заявив, що розчарований заявою міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, який назвав Сербію "маріонеткою Росії".