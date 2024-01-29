Делегацию в Сербии поприветствовали на русском: "Добро пожаловать, дорогие братья, это ваш дом"

Делегацию России во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко во время визита в институт сердечно-сосудистых заболеваний в Белграде 29 января поздравили словами о "дорогих братьях" и "ваш дом" на русском языке.

На это обратил внимание портал Nova.rs, сообщает "Европейская правда".

Российская делегация, которую возглавляет глава Минздрава, находится в Сербии с двухдневным визитом, во время которого в частности подписала меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения и провела переговоры с сербским премьером Аной Брнабич.

В рамках визита Мурашко также побывал в Институте сердечно-сосудистых заболеваний в белградском квартале Дединье, где его с делегацией приветствовали надписью на русском языке: "Добро пожаловать, дорогие братья, это ваш дом".

"ЕвроПравде" не удалось найти фотографий баннера с этой надписью.

Россия и Сербия длительное время поддерживают тесные связи, что не изменилось даже после российского полномасштабного вторжения в Украину. Сербское руководство неоднократно встречалось с российскими чиновниками и отказывалось присоединяться к санкциям ЕС против Москвы.

В то же время недавно президент Сербии Александар Вучич заявил, что разочарован заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который назвал Сербию "марионеткой России".