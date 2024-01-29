У Бельгії затримали сирійця за підозрою у воєнних злочинах режиму Асада

23-річного громадянина Сирії, який мешкає в Бельгії, минулого тижня затримали за підозрою у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності на батьківщині протягом 2011-2016 років.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, заявила бельгійська федеральна прокуратура.

Обвинуваченому на ім'я Хоссін А. інкримінують участь в угрупованні, близькому до режиму президента Сирії Башара Асада на заході країни, та допомогу насильницькому придушенню опозиційних рухів з початку громадянської війни у 2011 році.

За словами прокуратури, сирієць перебував у Бельгії протягом останніх семи або восьми років.

У межах розслідування, розпочатого у 2021 році, 23 січня в будинку обвинуваченого в Брюсселі, а також у двох компаніях, з якими він був пов'язаний, відбувся обшук. Наступного дня він постав перед суддею в Брюсселі і заслухав звинувачення.

Хоссін А. мав знову постати перед судом 29 січня, але на прохання захисту слухання було відкладене до 8 лютого. До цього часу сирієць залишатиметься під вартою.

Минулого тижня окружний суд Гааги визнав бійця сирійського проурядового ополчення "Бригади Аль-Кудса" винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності за співучасть у тортурах й незаконному арешті та засудив до 12 років ув'язнення.