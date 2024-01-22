У Данії суд уперше виніс вирок сирійцю за злочини режиму Асада

Окружний суд Гааги 22 січня визнав бійця сирійського проурядового ополчення "Бригади Аль-Кудса" винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності за співучасть у тортурах й незаконному арешті та засудив до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з вироком, 35-річний підсудний, якого в суді назвали лише як Мустафу А., у 2012 році брав участь в арешті людини в Сирії. Пізніше він передав чоловіка до в’язниці співробітників розвідки сирійських військово-повітряних сил, де його катували.

Суд також заявив, що Мустафа А. був провідним членом "Бригад Аль-Кудс" – ополчення переважно палестинських біженців у Сирії, заснованого на початку громадянської війни в країні.

Чоловіка визнали винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності за співучасть у тортурах, нелюдському поводженні й незаконних арештах, а також за членство в злочинній організації.

Це рішення стало першим випадком, коли суд у Данії засудив людину за злочини, скоєні під час війни в Сирії з боку режиму президента Башара Асада.

Кілька подібних вироків раніше було в Німеччині. Приміром, у січні 2022 року тамтешній суд засудив колишнього сирійського полковника до довічного ув'язнення за злочини проти людяності.