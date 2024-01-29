В Бельгии задержали сирийца по подозрению в военных преступлениях режима Асада

23-летнего гражданина Сирии, проживающего в Бельгии, на прошлой неделе задержали по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на родине в течение 2011-2016 годов.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, заявила бельгийская федеральная прокуратура.

Обвиняемому по имени Хоссин А. инкриминируют участие в группировке, близкой к режиму президента Сирии Башара Асада на западе страны, и помощь насильственному подавлению оппозиционных движений с начала гражданской войны в 2011 году.

По словам прокуратуры, сириец находился в Бельгии в течение последних семи или восьми лет.

В рамках расследования, начатого в 2021 году, 23 января в доме обвиняемого в Брюсселе, а также в двух компаниях, с которыми он был связан, состоялся обыск. На следующий день он предстал перед судьей в Брюсселе и заслушал обвинения.

Хоссин А. должен был снова предстать перед судом 29 января, но по просьбе защиты слушание было отложено до 8 февраля. До этого времени сириец будет оставаться под стражей.

На прошлой неделе окружной суд Гааги признал бойца сирийского проправительственного ополчения "Бригады Аль-Кудса" виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности за соучастие в пытках и незаконном аресте и приговорил к 12 годам заключения.