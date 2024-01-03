США розкритикували заяви міністрів Ізраїлю про переселення палестинців з Гази

Державний департамент США розкритикував нещодавні заяви ізраїльських міністрів Бецалеля Смотрича та Ітамара Бен-Гвіра, які виступили за переселення палестинців за межі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Держдепу.

"Ця риторика є провокаційною та безвідповідальною. Уряд Ізраїлю неодноразово й послідовно заявляв нам, в тому числі і прем'єр-міністр, що такі заяви не відображають політику ізраїльського уряду. Вони повинні негайно припинитися", – зазначило зовнішньополітичне відомство Сполучених Штатів.

Держдеп наголосив, що чітко, послідовно та недвозначно заявляє, що Газа є палестинською землею й залишиться палестинською землею, де ХАМАС більше не контролює її майбутнє і де немає терористичних угруповань, здатних загрожувати Ізраїлю.

"Саме такого майбутнього ми прагнемо в інтересах ізраїльтян та палестинців, всього регіону й світу", – йдеться в повідомленні.

У неділю міністр фінансів Смотрич закликав палестинських жителів залишити Газу. Водночас міністр національної безпеки Бен-Гвір заявив, що війна в Газі дає "можливість зосередитися на заохоченні міграції жителів Гази".

Ультраправа партія Смотрича користується підтримкою ізраїльських поселенців та допомогла Біньяміну Нетаньягу забезпечити більшість, необхідну для того, щоб рік тому стати вшосте прем'єр-міністром.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.

Нагадаємо, у грудні понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США попросили адміністрацію президента Джо Байдена закликати до негайного припинення вогню в Газі.

Крім того, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.