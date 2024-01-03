Литва купує у Нідерландів багатофункціональні радіолокаційні системи Thales GM200 

Міністерства оборони Литви та Нідерландів підписали угоду про співпрацю в закупівлі у Нідерландів багатофункціональних радіолокаційних систем Thales GM200 MM/C виробництва Thales Nederland.

Про це, як пише "Європейська правда", у Міноборони Литви повідомили 3 січня.

Перші системи повинні надійти в країну 2026 року, вартість угоди – приблизно 127 мільйонів євро.

фото: сайт міноборони литви

У цю вартість також входить логістичний пакет – технічна документація, навчання операторів і персоналу, який буде виконувати обслуговування, початковий комплект запчастин, спеціальний набір інструментів і випробувальне обладнання.

"Закуплені Литвою радіолокаційні системи значно посилять артилерійські можливості. Призначення цих РЛС – визначення позицій систем непрямого вогню противника за траєкторією польоту снарядів і забезпечення швидкого реагування на вогонь противника. Це дуже важлива закупівля", – зазначив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Угода між міністерствами оборони Литви та Нідерландів також надає можливості для подальшої співпраці у сфері багатофункціональної радіолокаційної підтримки.

Також розглядають можливу участь оборонної промисловості Литви в реалізації подібних проєктів.

GM200 має можливість виявлення ракет, артилерії, мінометів.

1 лютого 2023 року Україна підписала угоду з французькою компанією Thales на придбання РЛС GM 200 за рахунок виділеної Францією допомоги. Ці РЛС повинні підсилити контроль за повітряним простором України та будуть інтегровані з ЗРК SAMP/T.

В грудні у Молдову доставили сучасний радар для спостереження за повітряним простором, який країна купила у французького підприємства Thales.