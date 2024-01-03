Литва покупает у Нидерландов многофункциональные радиолокационные системы Thales GM200

Министерства обороны Литвы и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве в закупке у Нидерландов многофункциональных радиолокационных систем Thales GM200 MM/C производства Thales Nederland.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в Минобороны Литвы сообщили 3 января.

Первые системы должны поступить в страну в 2026 году, стоимость сделки – примерно 127 миллионов евро.

фото: сайт минобороны литвы

В эту стоимость также входит логистический пакет – техническая документация, обучение операторов и персонала, который будет выполнять обслуживание, начальный комплект запчастей, специальный набор инструментов и испытательное оборудование.

"Закупленные Литвой радиолокационные системы значительно усилят артиллерийские возможности. Назначение этих РЛС – определение позиций систем непрямого огня противника по траектории полета снарядов и обеспечение быстрого реагирования на огонь противника. Это очень важная закупка", – отметил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Соглашение между министерствами обороны Литвы и Нидерландов также предоставляет возможности для дальнейшего сотрудничества в сфере многофункциональной радиолокационной поддержки.

Также рассматривается возможное участие оборонной промышленности Литвы в реализации подобных проектов.

У GM200 есть возможность обнаружения ракет, артиллерии, минометов.

1 февраля 2023 года Украина подписала соглашение с французской компанией Thales на приобретение РЛС GM 200 за счет выделенной Францией помощи. Эти РЛС должны усилить контроль за воздушным пространством Украины и будут интегрированы с ЗРК SAMP/T.

В декабре в Молдову доставили современный радар для наблюдения за воздушным пространством, который страна купила у французского предприятия Thales.