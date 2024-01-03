У Туреччині анонсували візит Блінкена

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Туреччину найближчої суботи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава турецького МЗС Хакан Фідан, якого цитує CNN Turk.

За словами турецького міністра, Блінкен відвідає Туреччину "як його гість".

"Блінкен приїде в суботу…Це те, що наразі заплановано, тож якщо не буде ніяких змін, він приїде", – сказав він.

За даними телеканалу CNN, цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить на Близький Схід, щоб продовжити обговорення з представниками влади Ізраїлю наступної фази війни в Газі, яка, за словами американських офіційних осіб, має розпочатися найближчим часом.

Крім того, США і Туреччина ведуть переговори щодо продажу F-16, від якого залежить турецьке схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО. Анкара останнім часом відкрито заявляє, що для остаточного розблокування вступу Швеції чекає рішення Конгресу США щодо винищувачів.

У розмові глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з держсекретарем США Ентоні Блінкеном турецький міністр знову повторив очікування щодо F-16.