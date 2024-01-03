В Турции анонсировали визит Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Турцию в ближайшую субботу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, которого цитирует CNN Turk.

По словам турецкого министра, Блинкен посетит Турцию "как его гость".

"Блинкен приедет в субботу... Это то, что сейчас запланировано, так что если не будет никаких изменений, он приедет", – сказал он.

По данным телеканала CNN, на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен отправится на Ближний Восток, чтобы продолжить обсуждение с представителями властей Израиля следующей фазы войны в Газе, которая, по словам американских официальных лиц, должна начаться в ближайшее время.

Кроме того, США и Турция ведут переговоры о продаже F-16, от которой зависит турецкое одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО. Анкара в последнее время открыто заявляет, что для окончательного разблокирования вступления Швеции ждет решения Конгресса США по истребителям.

В разговоре главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном турецкий министр вновь повторил ожидания по F-16.