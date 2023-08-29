Франція очікує на зростання доходів від туризму після "дуже хорошого" літа

Французька влада очікує зростання доходів від туристичної галузі, яка є однією з ключових для її економіки, після збільшення кількості іноземних відвідувачів протягом літа.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, у вівторок розповіла міністерка туризму Франції Олівія Грегуар

За її словами, цьогоріч туристичний сезон у Франції був "дуже хорошим", як і у 2022-му. За прогнозами, доходи від міжнародних туристів до кінця 2023-го досягнуть від 64 до 67 мільярдів євро в порівнянні з 58 мільярдами євро минулоріч.

Грегуар також вказала на зростання кількості міжнародних туристів у Франції. Серед іншого, кількість людей, які прибувають далекомагістральними рейсами, зросла на 29% в порівнянні з 2022 роком.

Франція є одним із найпопулярніших напрямків для туристів. Цей сектор є ключовим компонентом економіки країни: за даними Організації економічного співробітництва та розвитку, витрати, пов'язані з туризмом, становили 7,5% ВВП у 2019 році.

Світовий сектор туризму й подорожей відновився за останні два роки після впливу пандемії COVID-19.

Нагадаємо, на Кіпрі очікують, що цьогорічні доходи від туризму можуть перевищити показники доковідного 2019-го.