В Ирландию прибывают в среднем 500 украинцев в неделю

Количество украинцев, которые ищут временного убежища в Ирландии, в среднем составляет более 500 в неделю и фактически не изменилось за последние месяцы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times, свидетельствуют данные Министерства юстиции Ирландии.

Согласно официальной статистике, с 1 ноября по 20 декабря 2023 года в Ирландию прибыли 3740 украинцев, ищущих убежища. За неделю прибывали в среднем от 484 до 702 украинцев.

В течение всего 2023 года количество украинских беженцев, которые прибывали в Ирландию, оставалось стабильным на уровне от 2000 до 4000 ежемесячно. Всего за временной защитой в Ирландии обратились 102 339 граждан Украины.

Еще осенью 2022 года правительство Ирландии сообщало, что в стране не хватает мест для расселения украинских беженцев.

На этом фоне в декабре ирландское правительство объявило об отмене специального статуса, предоставленного украинским беженцам, а тем, кто проживает в государственных учреждениях, будут сокращены выплаты с 220 до 38,80 евро в неделю.

В то же время после выезда из государственных учреждений украинцы в Ирландии будут иметь право подать заявление на получение полного объема социальной помощи.

Правительство также решило, что государственное жилье будет предоставляться новоприбывшим из Украины только на срок до 90 дней. Эти изменения должны вступить в силу с 29 января, но не повлияют на украинцев, которые уже находятся в Ирландии.