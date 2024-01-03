США: Хусити запустили протикорабельні балістичні ракети в Червоному морі

Єменські бойовики-хусити у вівторок ввечері випустили дві протикорабельні балістичні ракети в південну частину Червоного моря.

Як пише "Європейська правда", про це в середу повідомило Центральне командування збройних сил США.

"Кілька комерційних суден у цьому районі повідомили про падіння ракет в навколишню воду, хоча жодне з них не повідомило про пошкодження", – йдеться в заяві.

Зазначають, що ці незаконні дії поставили під загрозу життя десятків невинних моряків та продовжують порушувати вільний потік міжнародної торгівлі.

"Це вже 24-й напад на торговельне судно в південній частині Червоного моря з 19 листопада", – зауважило Центральне командування ЗС США.

Нагадаємо, останніми тижнями підтримувані Іраном бойовики-хусити почали нападати на торгові судна довкола Аравійського півострова або обстрілювати їх під приводом, що атакують пов'язані з Ізраїлем судна.

У відповідь Сполучені Штати оголосили про створення міжнародної місії, переважно за участю союзників НАТО, для захисту торгових суден. Велика Британія направила для участі у місії есмінець HMS Diamond.

Раніше американські військові заявили, що чотири катери з підконтрольних хуситам районів Ємену обстріляли судно данської судноплавної компанії Maersk і підійшли до нього на відстань кількох метрів.