Британія може завдати ударів по хуситах у Ємені, які атакують торгові судна в Червоному морі

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс попередив про "необхідні й адекватні заходи" проти повстанців-хуситів у Ємені, щоб зупинити їхні напади на торговельні судна в Червоному морі, які прямують до ізраїльських портів.

Про це Шаппс написав напередодні в статті для The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Британський міністр оборони наголосив, що Лондон "без вагань вживатиме подальших заходів для стримування загроз свободі судноплавства в Червоному морі".

"Хай хусити не вводять себе в оману: ми прагнемо притягнути зловмисників до відповідальності за незаконні захоплення й напади", – написав він.

Стаття Шаппса з’явилась напередодні очікуваної спільної заяви кількох країн – зокрема Британії та США, в якій вони оголосять "останнє попередження" хуситам через їхні дії в Червоному морі. Очікується, що в разі подальших нападів Британія долучиться до кампанії США із завдання авіаударів по позиціях хуситів.

Хоча сам Шаппс прямо не вказав на авіаудари, він підкреслив, що в разі, якщо хусити "продовжуватимуть загрожувати життю й торгівлі, ми будемо змушені вжити необхідних і адекватних заходів".

Нагадаємо, останніми тижнями підтримувані Іраном бойовики-хусити почали нападати на торгові судна довкола Аравійського півострова або обстрілювати їх під приводом, що атакують пов'язані з Ізраїлем судна.

У відповідь Сполучені Штати оголосили про створення міжнародної місії, переважно за участю союзників НАТО, для захисту торгових суден. Велика Британія направила для участі у місії есмінець HMS Diamond.

Напередодні американські військові заявили, що чотири катери з підконтрольних хуситам районів Ємену обстріляли судно данської судноплавної компанії Maersk і підійшли до нього на відстань кількох метрів.