У Медведєва сталася істерика через заяву Франції про обстріл Бєлгорода

Колишній президент Росії, а нині заступник секретаря російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв поділився своїм обуренням через заяву МЗС Франції про те, що Україна має право на самооборону.

Свої думки Медведєв опублікував у Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Російський експрезидент почав пост із твердження, що "ми (росіяни) ніколи не любили французів", тому що вони "типу жабники, воювали з нами", й назвав їх "п-ри".

"І зараз переконалися в цьому. Написав МЗС Франції. Удар по Бєлгороду із застосуванням касетного боєприпасу – це "право на самооборону". Мразота. Виб*ядки. Виродки", – додав Медведєв.

Нагадаємо, зовнішньополітичне відомство Франції в середу, коментуючи вибухи в Бєлгороді 30 грудня, нагадало, що Росія – держава-агресор, тоді як Україна – держава-жертва агресії, яка діє в порядку самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Після серії вибухів у Бєлгороді російська сторона повідомила про 25 загиблих і понад сотню постраждалих.

Співрозмовник "Української правди" у спецслужбах повідомив, що українські сили оборони працювали по російських воєнних об'єктах Бєлгородської області, проте через "непрофесійні дії ППО" та "сплановані провокації" уламки впали у центрі міста.