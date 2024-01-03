У Медведева случилась истерика из-за заявления Франции об обстреле Белгорода

Бывший президент России, а ныне заместитель секретаря российского Совета безопасности Дмитрий Медведев поделился своим возмущением из-за заявления МИД Франции о том, что Украина имеет право на самооборону.

Свои мысли Медведев опубликовал в Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Российский экс-президент начал пост с утверждения, что "мы (россияне) никогда не любили французов", потому что они "типа жабники, воевали с нами", и назвал их "п-ры".

"И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это "право на самооборону". Мразь. Выб*ядки. Ублюдки", – добавил Медведев.

Напомним, внешнеполитическое ведомство Франции в среду, комментируя взрывы в Белгороде 30 декабря, напомнило, что Россия – государство-агрессор, тогда как Украина – государство-жертва агрессии, которое действует в порядке самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

После серии взрывов в Белгороде российская сторона сообщила о 25 погибших и более сотни пострадавших.

Собеседник "Украинской правды" в спецслужбах сообщил, что украинские силы обороны работали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий ПВО" и "спланированных провокаций" обломки упали в центре города.