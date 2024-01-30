Білий дім закликав спікера Палати представників не блокувати угоду щодо кордону

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала спікера Палати представників Майка Джонсона забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на кордоні з Мексикою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона зазначила, що президентська адміністрація працювала з представниками Демократичної і Республіканської партії, щоб досягти прогресу у питанні безпеки кордону.

"Тепер нам потрібно, щоб спікер Джонсон активізувався і надав повноваження і ресурси, які ми просили для захисту кордону", – сказала речниця Білого дому.

Вона нагадала, що донедавна спікер Джонсон також виступав за нові ресурси і нові юридичні повноваження через законодавство для захисту кордону.

Жан-П’єр наголосила, що угода, над якою працювали представники адміністрації і Конгресу, є "найжорсткішим проєктом для забезпечення безпеки кордону".

"Він також надасть президенту нові надзвичайні повноваження для захисту нашого кордону, коли він буде перевантажений. І як ви чули від президента, він скористається цими повноваженнями, якщо двопартійна угода стане законом", – додала вона.

Жан-П’єр підкреслила, що якщо продовжує вважати, "що ми повинні негайно діяти на кордоні, він повинен надати цій адміністрації повноваження і фінансування, які ми просимо для забезпечення безпеки кордону".

В останні дні конгресмени надсилали обережні сигнали, що обидві партії близькі до компромісу щодо угоди про кордон. Але спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон напередодні заявив, що угода "мертва".

Паралельно на республіканців почав тиснути ймовірний кандидат у президенти Дональд Трамп, який закликав не укладати нинішньої компромісної угоди.

Однак міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.