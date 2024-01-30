Белый дом призвал спикера Палаты представителей не блокировать соглашение по границе

Администрация президента США Джо Байдена призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона обеспечить принятие соглашения по усилению безопасности на границе с Мексикой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что президентская администрация работала с представителями Демократической и Республиканской партии, чтобы достичь прогресса в вопросе безопасности границы.

"Теперь нам нужно, чтобы спикер Джонсон активизировался и предоставил полномочия и ресурсы, которые мы просили для защиты границы", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она напомнила, что до недавнего времени спикер Джонсон также выступал за новые ресурсы и новые юридические полномочия через законодательство для защиты границы.

Жан-Пьер подчеркнула, что соглашение, над которым работали представители администрации и Конгресса, является "самым жестким проектом для обеспечения безопасности границы".

"Он также предоставит президенту новые чрезвычайные полномочия для защиты нашей границы, когда она будет перегружена. И как вы слышали от президента, он воспользуется этими полномочиями, если двухпартийное соглашение станет законом", – добавила она.

Жан-Пьер подчеркнула, что если продолжает считать, "что мы должны немедленно действовать на границе, он должен предоставить этой администрации полномочия и финансирование, которые мы просим для обеспечения безопасности границы".

В последние дни конгрессмены посылали осторожные сигналы, что обе партии близки к компромиссу по соглашению о границе. Но спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон накануне заявил, что соглашение "мертво".

Параллельно на республиканцев начал давить вероятный кандидат в президенты Дональд Трамп, который призвал не заключать нынешнее компромиссное соглашение.

Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.