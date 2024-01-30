ЄС не призупинив фінансування агенції ООН попри її ймовірну допомогу ХАМАС

Євросоюз не призупинив фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA) попри те, що кількох його співробітників запідозрили в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднило зовнішньополітичне відомство Євросоюзу за підсумками розмови топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

"Поточні зобов'язання ЄС щодо фінансування були виконані, і фінансування не призупинили. ЄС визначить майбутні рішення щодо фінансування у світлі результатів розслідування", – йдеться в пресрелізі.

Боррель привітав "швидкі та рішучі" заходи, вжиті UNRWA у зв'язку зі звинуваченнями у причетності персоналу агенції до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Він підкреслив, що якщо розслідування підтвердить звинувачення, винні мають бути притягнуті до відповідальності, а внутрішній контроль має бути відповідним чином посилений.

Водночас топ-дипломат Євросоюзу підтвердив Генсеку ООН, що ЄС продовжуватиме надавати необхідну допомогу палестинцям у Газі, як один з найбільших донорів допомоги, а також через партнерські організації.

В окремій заяві Єврокомісія зазначила, що наразі не передбачає додаткового фінансування UNRWA до кінця лютого, а також визначатиме майбутні рішення щодо фінансування у світлі результатів розслідування, оголошених ООН, та заходів, які вона вживатиме.

Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям було засноване у 1949 році й діє в секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, а також у Йорданії, Лівані та Сирії. Після жовтня 2023-го UNRWA надало свої об’єкти по всій Газі для цивільних, які тікали від наступу ізраїльських сил.

Раніше про рішення призупинити фінансування агентства оголосили США, Британія, Канада, Австралія, Фінляндія та Італія. Приводом для цього кроку стали надані Ізраїлем докази, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетними до атаки ХАМАС на Ізраїль.

Також про призупинення фінансування UNRWA оголосили Німеччина, Швейцарія і Нідерланди. Крім того, фінансування призупинила Естонія.