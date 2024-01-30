В уряді кажуть, що Іспанія зацікавлена в імпорті українських кукурудзи та соняшнику

Іспанія готова сприяти українському аграрному експорту та зацікавлена в імпорті української агропродукції, зокрема кукурудзи та соняшнику.

Про це повідомив міністр сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії Луїс Планас Пучадес на онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським у понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби Мінагрополітики у Facebook.



Міністри обговорили питання експорту української агропродукції та продовольчої безпеки. Зокрема, продовження режиму безмитної та безквотної торгівлі України з Європейським Союзом.



"Іспанія повністю підтримує Україну в умовах безпрецедентної та незаконної агресії Росії. Це включає як військову, так і гуманітарну допомогу. Міністр сільського господарства Іспанії наголосив, що підтримка України – це також сприяння українському експорту, який є ключовим фактором для того, щоб економіка продовжувала функціонувати", – розповіли в Мінагрополітики.

Там також додали, що Іспанія зацікавлена в імпорті української агропродукції, зокрема, кукурудзи та соняшнику.



"Я підтвердив підтримку Іспанією продовження торговельних заходів для підтримки України під час відеоконференції з міністром аграрної політики та продовольства України. Українським аграріям вдалося зберегти виробництво, незважаючи на труднощі", – написав Пучадес у Twitter (X) після проведених переговорів.



Як повідомлялося, Європейська комісія може вже в середу, 31 січня, схвалити продовження режиму пільгової торгівлі з Україною на рік, до червня 2025-го, із запобіжниками для регулювання імпорту, на яких наполягала Польща.

Проєкт рішення містить кількісні обмеження на три товари – український цукор, м'ясо птиці та яйця, на чому наполягали міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський.