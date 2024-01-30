В правительстве говорят, что Испания заинтересована в импорте украинской кукурузы и подсолнечника

Испания готова способствовать украинскому аграрному экспорту и заинтересована в импорте украинской агропродукции, в частности кукурузы и подсолнечника.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас Пучадес на онлайн-встрече с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Минагрополитики в Facebook.

Министры обсудили вопросы экспорта украинской агропродукции и продовольственной безопасности. В частности, продление режима беспошлинной и бесквотной торговли Украины с Европейским Союзом.

"Испания полностью поддерживает Украину в условиях беспрецедентной и незаконной агрессии России. Это включает как военную, так и гуманитарную помощь. Министр сельского хозяйства Испании отметил, что поддержка Украины – это также содействие украинскому экспорту, который является ключевым фактором для того, чтобы экономика продолжала функционировать", – рассказали в Минагрополитики.

Там также добавили, что Испания заинтересована в импорте украинской агропродукции, в частности, кукурузы и подсолнечника.

"Я подтвердил поддержку Испанией продолжения торговых мер для поддержки Украины во время видеоконференции с министром аграрной политики и продовольствия Украины. Украинским аграриям удалось сохранить производство, несмотря на трудности", – написал Пучадес в Twitter (X) после проведенных переговоров.

Как сообщалось, Европейская комиссия может уже в среду, 31 января, одобрить продление режима льготной торговли с Украиной на год, до июня 2025-го, с предохранителями для регулирования импорта, на которых настаивала Польша.

Проект решения содержит количественные ограничения на три товара – украинский сахар, мясо птицы и яйца, на чем настаивали министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.