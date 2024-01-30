Єврокомісія працює над наступними кроками щодо заморожених активів РФ

У Єврокомісії привітали рішення послів ЄС щодо створення окремого рахунку, на який будуть перераховувати відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів, та заявили, що працюють над наступними кроками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Він нагадав, що мета цих заходів – аби надприбутки російського Центробанку врешті-решт були передані Україні.

Віганд додав, що наразі високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель та віцепрезиденти Єврокомісії "готові підготувати наступний крок якомога швидше".

"Ми не маємо конкретних термінів, які ми могли б оголосити вам сьогодні, але є величезна готовність зробити це якомога швидше", – сказав представник ЄК.

Напередодні постійні представники країн Євросоюзу на зустрічі 29 січня погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховувати відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів.

Раніше цього місяця міністри закордонних справ Євросоюзу досягли політичної згоди щодо плану використання росактивів на підтримку України.

Позаяк низка держав-членів ЄС проти конфіскації цих активів через юридичні труднощі, компроміс полягає в тому, що будуть оподатковувати прибутки, які приносять ці заморожені активи, й ці кошти переказуватимуть Україні.

Тим часом у США просувають ідею саме конфіскації заморожених активів. Минулого тижня профільні комітети Сенату та Палати представників США схвалили законодавство, яке допоможе створити умови для конфіскації російських активів та передачі їх Україні для відновлення.

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