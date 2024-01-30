Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что его венгерский коллега Петер Сийярто и премьер Венгрии Виктор Орбан – не пророссийские, а провенгерские политики.

Об этом он сказал в интервью венгерскому порталу Telex, сообщает "Европейская правда".

Главу МИД попросили прокомментировать утверждение о пророссийскости Сийярто и Орбана.

"Если бы это подтвердилось, это означало бы большие проблемы как для ЕС, так и для Венгрии.

Но я думаю, что они настроены провенгерски. Если бы они были пророссийскими, то Петер не заявил бы на нынешней встрече, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины", – сказал Кулеба.

Накануне в Ужгороде состоялась встреча Кулебы, Сийярто и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Глава МИД Украины на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что они были откровенными, но конструктивными.

Он, в частности, сказал, что украинская сторона настроена на окончательное урегулирование спора с Венгрией по правам нацменьшинств и специальная комиссия под эгидой МИД через 10 дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.

В свою очередь Сийярто заявил, что Будапешт хочет возвращения для венгерского меньшинства Закарпатья прав, которые оно имело до 2015 года.

О деталях договоренностей с Венгрией смотрите видеоанализ "ЕвроПравды".

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