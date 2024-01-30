В Литве назвали нарушением билеты в оперу для президента и посла в Британии за счет посольства

Комиссия по этике высших должностных лиц в Литве определила нарушением приобретение билетов в оперу в Лондоне для президента Литвы, первой леди и посла за счет дипломатической миссии.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Комиссия определила, что посещение оперного спектакля в Лондоне президентом Гитанасом Науседой вместе с женой и с послом Литвы в Великобритании Эйтвидасом Баярунасом за счет посольства нарушило закон о балансировании должностных функций и частных интересов. События происходили в апреле 2023 года во время визита в Британию.

Глава комиссии Гедиминас Скаалускас рассказал СМИ, что поход в оперу состоялся по инициативе Науседы – из офиса президента попросили посольство предложить какую-то культурную программу на вечер, после чего посольство предложило несколько спектаклей и среди них выбрали билеты на "Призрака оперы".

В комиссии считают, что посещение спектакля было мероприятием "частного характера", поскольку спектакль не был частью каких-то официальных встреч, где президент и посол выполняли бы представительские функции, поэтому этот отдых не должен был оплачиваться за государственные средства.

Глава комиссии отметил, что лично президент не должен считаться ответственным за факт нарушения. В то же время посла он назвал ответственным за факт ненадлежащего использования государственных средств.

Посол Баярунас после огласки заявлял, что с оплатой спектакля "произошло недоразумение" и он впоследствии компенсировал расходы на билеты из собственных средств.

Посол Баярунас отозван в Вильнюс для консультаций еще с октября 2023 года. Внешнедипломатическое ведомство заявляло, что получало на него жалобы от сотрудников посольства из-за "неподобающего поведения", в связи с чем генинспекторат МИД проводил служебное расследование. Посол в свою очередь заявил о "психологическом давлении" со стороны МИД.

Весной 2023 года негативную огласку вокруг президента Литвы вызвала публикация о том, что он в последние годы СССР был членом Компартии.